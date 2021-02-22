"قيل إنه يقتل 99% من فيروسات كورونا"... فرنسا تحظر بيع رذاذ الأنف

حظرت الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية (ANSM)، اليوم الإثنين، بيع رذاذ الأنف المائي المؤين الخاص بمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وتم تعليق التسويق المخطط لرذاذ الأنف "كوفيد- ديفونس"، المعروف أيضا باسم بخاخ الأنف "بيوكامي"، بموجب قرار السياسة الصحية الصادر عن الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM)، بسبب عدم تلقي البيانات التي تثبت أدائه وسلامته، وفقا لما نقلته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وجاء في البيان الذي أصدرته الوكالة: "خلافا لهذه الادعاءات من الشركة المصنعة (فارما آند بيوتي- سنتربارما) ، لم نتلق أي بيانات عن التجارب السريرية التي توضح تأثير الرش وسلامته وهو شرط أساسي لترخيض بيع منتج طبي وفقا للوائح الأوروبية".

وقامت الوكالة بحظر إمكانية الإعلان عن الدواء وبيعه وتوزيعه واستخدامه، في ظل غياب الضمانات اللازمة والمعلومات الإضافية المتعلقة بأداء الرذاد الفعلية والسليمة.

La commercialisation du spray nasal «COV-Defense» suspendue https://t.co/BPMOUdYjjP pic.twitter.com/es6Dq8TgHl — Actualités Suisse (@SuisseSUI) February 22, 2021

وكانت الشركة المصنعة أعلنت الشركة المصنعة للرذاذ عن "أنه يقتل فيروس "كورونا" المستجد بأكثر من 99 %"، وقامت بتسويقه في 1 مارس/ آذار الماضي في الصيدليات وعلى الإنترنت.

وأيضا طلب من الشركة المصنعة للرذاذ استرجاع دفعات هذه المنتجات التي تم توزيعها بالفعل وإبلاغ جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين قد يمتلكونها بإحضارها.