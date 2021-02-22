وكالة: مسؤول أمريكي يؤكد أن واشنطن لن تخفف العقوبات على طهران إلا بشرط واحد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء في تصريحات خاصة من مسؤول أمريكي بأن واشنطن لن تخفف العقوبات على إيران إلا بشرط واحد.

وأكد المسؤول أن الشرط الوحيد هو يجلس الطرفان ويتحاوران.

وأضاف المسؤول، بحسب رويترز" أن "واشنطن تهون من التصريح الإيراني بأنها قد تخصب اليورانيوم حتى 60%".

وأوضح أن "واشنطن ترغب في تجنب التصعيد في ظل سعيها لإلتزام الطرفين بالاتفاق النووي".

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الإثنين إن "حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا لا يزالون بانتظار رد من إيران بشأن اقتراح الاتحاد الأوروبي باستضافة اجتماع غير رسمي بين الدول الموقعة حاليا على الاتفاق النووي لعام 2015 بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لرفع العقوبات الأمريكية على إيران وعودة الأخيرة للاتفاق النووي، في وقت تواصل طهران التحلل من التزاماتها ضمن الاتفاق الموقع في 2105 ردا على الانسحاب الأمريكي منه.

وصادقت إيران، أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب (أكثر من 20%) واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غدا الموافق 23 فبراير/شباط إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.