إيران: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارا من منتصف الليلة

أعلن سفير طهران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الإيراني، اعتبارا من بعد منتصف الليل.

طهران- سبوتنيك. وقال أبادي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الاثنين، إنه صدرت التعليمات للمنشآت النووية الإيرانية، لتنفيذ لتنفيذ وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي".

وتابع: "سيتم تعليق أي وصول إضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من منتصف ليل اليوم".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، أن قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الإسلامي.

وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن قرار المجلس كان إيقاف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي، لافتا إلى أن المراقبة الضرورية خلال الأشهر الثلاث القادمة ستكون في إطار اتفاقية الضمانات، بينما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن "إيران مصممة على امتلاك قدرات نووية تتناسب مع احتياجات البلاد".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على "الوقف الكامل للبروتوكول الإضافي ومنع وصول أي أحد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية. وقال إن المجلس يتابع وفقا للقانون مسؤولية متابعة وتنفيذ القوانين"، مضيفا أنه "وفقا للقانون يجب أن يتم يوم غد (23 شباط/ فبراير) تنفيذ القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي".