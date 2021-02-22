جونسون يطالب الناس بالتعايش مع كورونا فالوباء لن ينتهي

أكد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل.

وقال جونسون أمام البرلمان، في ظل توافر لقاح كورونا، يجب على الناس اتعايش مع كورونا مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا.



وأضاف، أنه "لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا، "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول ذلك هو بالطبع، لأننا لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

كان جونسون، قال اليوم، إنه من الممكن رفع جميع القيود القانونية المفروضة في إنجلترا، بسبب تفشي وباء كورونا، بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، بعد تقييم الوضع الصحي حينها.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت الماضي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، ليصل الإجمالي إلى 4.1 مليون شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 120365.

ووفقا لأحدث البيانات من السلطات البريطانية، فقد تلقى ما يقرب من 17.3 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح ضد "كوفيد-19"، بينما تلقى كلتا الجرعتين - ما يقرب من 605 آلاف.



وأعلنت المملكة المتحدة، أوائل العام الجاري، عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أسرع انتشارا، وانتقلت تلك السلالة إلى معظم دول أوروبا.