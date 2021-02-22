الولايات المتحدة ترى أن حل الدولتين الأفضل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أن "الإدارة الأمريكية تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إن بلينكن شدد في الاتصال الهاتفي مع أشكنازي، على "قناعة إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة".

هذا وأكد القائم بأعمال المندوب الأمريكي الدائم بالأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الشهر الماضي، أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم التوصل لحل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على وجود دولتين، كما وستعيد التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بالولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وواشنطن نهاية 2017 بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل رسميا، ونقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس.



ولم تمض أشهر معدودات حتى زاد التوتر الفلسطيني الأمريكي بعد قرار الولايات المتحدة إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ثم تجميد واشنطن 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".