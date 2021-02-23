الولايات المتحدة تفرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة فرض عقوبات على اثنين من جنرالات ميانمار، بسبب انقلاب الأول من فبراير/شباط/ فبراير ".

وأضاف البيان: "ستعمل الولايات المتحدة مع شركائها للضغط على الجيش والشرطة بميانمار لوقف العنف ضد المتظاهرين".

The U.S. stands with the people of Burma who demand the restoration of the democratically elected government. Today’s designations are another step to promote accountability for military leaders who perpetrate violence and attempt to suppress the will of the people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2021

وبدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف ويقمعون إرادة الشعب".

ونفذ الجيش في ميانمار، في الأول من فبراير/شباط 2021، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الجاري.