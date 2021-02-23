الصين تعود إلى الحياة تدريجيا والمدارس تفتح أمام طلابها

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الصين، اليوم الثلاثاء، أن العام الدراسي سيستكمل بعد انتهاء عطلة فصل الربيع، حيث توقف المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية بيان وزارة التربية والتعليم التي قالت إن "الطلاب الصينيون سيعودون إلى الحياة المدرسية العادية بعد تعطل فصل الربيع الماضي بسبب تفشي كوفيد-19. ولتقليل مخاطر أي عدوى محتملة، طلبت الوزارة من المدارس ترتيب عودة الطلاب".

وأضافت الوزارة إنه سيجري اختبارات كوفيد-19 للمواقع والمجموعات الرئيسية ويجب تطهير الأماكن الرئيسية بشكل منتظم.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 حالات من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما رُصدت الحالة التاسعة في إقليم خبي.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 10 نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.