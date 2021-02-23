طالبان: تحميل الأمم المتحدة لنا مسؤولية ضحايا العنف المدنيين في 2020 "معيب"

رفضت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، تقرير بعثة الأمم المتحدة (يوناما)، الذي أشار لتحمل الحركة مسؤولية وقوع أغلب ضحايا العنف من المدنيين العام الماضي، مؤكدة أن التقرير تجاهل المعلومات والبيانات التي عرضتها الحركة على البعثة قبل نشر التقرير.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان إن تقرير يوناما "معيب ومليء بالمعلومات الخاطئة"، مضيفة أنه "يغطي بلباقة على المسؤولين الحقيقيين عن الضحايا المدنيين مع تحميلنا مسؤولية أغلبية أولئك الضحايا، بينما يبرئ القوات الأجنبية المسؤولة عن وقوع العديد من الضحايا".

وأكدت أن الحركة تضم لجنة معنية بمنع وقوع ضحايا مدنيين، والتي تحقق في حالات وقوع ضحايا منيين وتعاقب المسؤولين عنها.

وتابعت طالبان أن تقرير (يوناما)، رغم أنه جرت مشاركته مع "الإمارة الإسلامية" قبل نشره، "تم جمعه اعتمادا على معلومات وفرتها استخبارات إدارة كابول ومؤسسات عسكرية أخرى فقط".

وأشارت الحركة إلى أن التقرير "لم يأخذ في الاعتبار "التفاصيل والبيانات الدقيقة التي شاركناها".