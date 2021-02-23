قيرغيزستان تعلن عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلنت دولة قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، عن تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" رسميا في البلاد واعتماده لتلقيح المواطنين في الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" بيان وزارة الصحة القيرغيزية وجاء فيه: " أصدرت إدارة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بجمهورية قيرغيزستان شهادة تسجيل اللقاح الروسية (ٍسبوتنيك V) للوقاية من عدوى فيروس كورونا".

وأضاف البيان قائلا: "إن تسجيل اللقاح سيسمح في المستقبل القريب بتطعيم السكان لمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وتم الكشف عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في قيرغيزستان في أوائل مارس/أذار 2020 وتجاوزت عدد حالات الإصابة بالفيروس 86 ألفا ومات 1460 شخصًا.

وقيرغيزستان هي دولة كانت ضمن الاتحاد السوفياتي السابق وتقع في أسيا الوسطى.