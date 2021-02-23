أوروبا على موعد مع أمطار "دموية"

قال المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية في روسيا، رومان فيلفاند، إن أمطارا حمراء ستهطل في جنوب غربي أوروبا، وبحسب المتنبئ الجوي فإن سبب الظاهرة هو تشبع كتل هوائية بالغبار من الصحراء الكبرى.

ووفقا فيلفاند، فإن الأمطار "الدموية" ستهطل بالدرجة الأولى على إسبانيا وجنوب فرنسا وساحل البحر المتوسط".

وتابع المتنبئ الجوي، "ستلاحظ هطول أمطار غير عادية في مناطق جنوب غرب أوروبا حتى 24 فبراير/ شباط الجاري".

'Blood rain' pours down on Russia's Norilsk pic.twitter.com/RMDGubwWwE — Ruptly (@Ruptly) July 6, 2018

"الأمطار الدموية" هي ما يعرف بهطول لون محمر، يتسبب في تلون جزيئات الغبار التي التقطت من المناطق الجافة وحملت لمسافات طويلة بواسطة الرياح.