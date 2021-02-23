السلطات الأرمينية تعتقل العشرات خلال احتجاجات مناهضة لسياسة باشينيان في يريفان

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في أرمينيا، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، أن الشرطة الأرمينية قامت باعتقالات واسعة النطاق أمام مبنى مجلس الوزراء في العاصمة يريفان.

وذكر المراسل أن السلطات الأمنية قامت باعتقال العشرات من المحتجين، الذين توافدوا إلى مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الأرمينية يريفان، وهتفوا بشعارات منددة بسياسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وأفاد المراسل عن قيام الشرطة بمحاولة اعتقاله، خلال تغطيته للأحداث في العاصمة، مشيرا أنه تم اعتقال نحو 25 محتجا ينتمون إلى أحزاب المعارضة للحكم.

وقامت السلطات الأرمينية بتعزيز أعداد قواتها في العاصمة، بعد دعوات للاحتجاج من قبل الأحزاب المعارضة.