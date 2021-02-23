الأمن الإسباني يعتقل 131 متظاهرا خلال أسبوع

وقام المحتجون بالتوجه إلى السجن الذي يقضي فيه المغني عقوبته مرددين اسمه، ثم تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع ضباط إنفاذ القانون.
وكانت قوات الأمن الإسبانية قد اعتقلت الثلاثاء الماضي، مغني الراب بابلو هاسل الذي كان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 9 أشهر، بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي الإسباني وقوات الأمن وتحصن في إحدى الجامعات بلييدا (كتالونيا) لمنع الشرطة من اعتقاله.
La #Policia ha detenido a algunos manifestantes en las #protestas de #Madrid que pedían #LibertadPabloHasel y #Libertadexpresion. El servicio de @EmergenciasMad ha atendido a varios heridos. pic.twitter.com/qByrzVUsJc— Sputnik Reporteros (@Sputnik_Report) February 17, 2021
وقد أثار هذا الحكم في حق بابلو هاسل جدلا في كل إسبانيا ونظمت العديد من الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية في مدريد وبرشلونة، لدعم مغني الراب، كما وقعت أكثر من 200 شخصية من الأوساط الثقافية والفنية والأكاديمية عريضة لدعم هذا المغني.
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