نتنياهو يرد على خامنئي ويهدد بـ"رد ساحق آلاف الأضعاف"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، أن "تل أبيب لا تعلق آمال على اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نتنياهو قوله ، إنه "مع اتفاق أو بدونه ستقوم إسرائيل بكل ما في وسعها، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي"، مؤكدا أن بلاده "سترد على أي هجوم إيراني ضدها".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تل أبيب لن تقبل بالتموضع الإيراني في سوريا، ولن تقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان، وردها سيكون ساحقا آلاف الأضعاف".

وكان المرشد الإيراني على خامنئي، وصف، نتنياهو بـ "المهرج"، بسبب تصريحات الأخير حول عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وقال خامنئي: "هذا المهرج الصهيوني يصرح دائمًا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هم أكبر منه أن يمنعها".