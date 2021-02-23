إيران تنشر وثائق تدلل على مشاركة أنظمة بالمنطقة في اغتيال سليماني

وأكد اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان الإيرانية، أن وثائق تؤكد ضلوع أنظمة بالمنطقة في عملية اغتيال قاسم سليماني موجودة لدى إيران، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وخلال الملتقي الدولي الخاص بالمطالب القانونية والدولية، والذي يعقد اليوم الثلاثاء، أضاف باقري أنه سيتم عرض هذه الوثائق "حتى لا تستطيع الأنظمة إخفاء مشاركتها في الجريمة".

واعتبر باقري أن جميع الأنظنمة المشار إليها في الوثائق تتحمل مسؤولية "الجريمة".

وأشار باقري إلى اعتراف أمريكي بأن قواعدها في السعودية وقطر والإمارات والبحرين منحتها معلومات استخبارية لاستهداف الموكب الخاص بسليماني.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/كانون الثاني2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.