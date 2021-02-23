خارجية كوريا الجنوبية: إلغاء التجميد الفعلي للأموال الإيرانية مرتبط بالتشاور مع واشنطن

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، أن أي عملية إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لديها سوف يكون بعد مشاورات مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد اتفاق بين طهران وسيئول على كيفية استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لدى في البنوك الكورية والتي تبلغ قرابة 7 مليارات دولار.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، عن وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إن "إلغاء التجميد الفعلي للأصول سيتم من خلال المشاورات مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية الاتفاق مع إيران والذي تم إعلانه أمس الإثنين من جانب طهران، حيث تم الاتفاق بشأن تحويل واستخدام نحو 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

وأضافت أن الاتفاق تم أمس خلال اجتماع بين سفير كوريا الجنوبية لدى إيران يو جونغ هيون ومحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي.

وكانت وكالة يونهاب قد نقلت، أوائل الشهر الجاري، عن مسؤول بوزارة الخارجية تأكيده أن سيئول بصدد إنهاء محادثات مع واشنطن، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، من أجل دفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.

وتقدر طهران إجمالي أموالها المحتجزة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، منها 35 مليار في بنوك أوروبية.

وبوقت سابق احتجز الحرس الثوري الإيراني، الناقلة (إم.تي هانكوك تشيمي) بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة رهينة، وقالت إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران كرهينة".

وبحسب يونهاب فإن هناك تكهنات تشير إلى استياء إيران بسبب الأموال المجمدة علاقة باحتجاز ناقلة النفط الكورية وطاقمها، لكن الطرفين نفيا ارتباط الأمرين.