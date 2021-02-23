تقرير: ابتداء من اليوم... إسرائيل تبدأ في "شراء" دعم دول بلقاحات كورونا

كشف تقرير عبري، أن إسرائيل ستبدأ اعتبارا من، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، حملة واسعة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى دول في العالم مقابل الحصول على دعمها.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في خبر أولي نشرته على حسابها بموقع تويتر.

وقالت القناة: "ستنقل إسرائيل لقاحات لدول في العالم مقابل الحصول على دعمها".

وأضافت: "اليوم ستصل إلى إسرائيل طائرة من هندوراس للحصول على لقاحات من المخزون الإسرائيلي".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله: "هندوراس هي الدولة الأولى وليست الأخيرة التي ستتلقي اللقاحات (من إسرائيل)".

פרסום ראשון: ישראל תעביר חיסונים למדינות בעולם בתמורה לתמיכתן בה. היום יגיע לישראל מטוס מהונדורס כדי לקבל חיסונים מהמלאי הישראלי. גורם ישראלי המכיר את הנושא לכאן חדשות: הונדורס היא המדינה הראשונה ולא האחרונה לקבל חיסונים@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2021

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر: "تحدثت مساء أمس مع صديقي مدير عام شركة فايزر ألبرت بورلا واتفقنا على تزويد إسرائيل بلقاحات من صناعة فايزر بدون انقطاع".

وأضاف "لن يكون هناك أي نقصان فيها (اللقاحات) وأي انقطاع في تزويدنا بها. إذهبوا لتلقي التطعيم. كما نتلقى من شركة موديرنا المزيد والمزيد من اللقاحات. إذهبوا إلى تلقي التطعيم".

تحدثت مساء أمس مع صديقي مدير عام شركة فايزر ألبرت بورلا واتفقنا على تزويد إسرائيل بلقاحات من صناعة فايزر بدون انقطاع. لن يكون هناك أي نقصان فيها وأي انقطاع في تزويدنا بها. إذهبوا لتلقي التطعيم. كما نتلقى من شركة موديرنا المزيد والمزيد من اللقاحات. إذهبوا إلى تلقي التطعيم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 23, 2021

وسبقت إسرائيل دول العالم في تطعيم معظم مواطنيها بلقاحات كورونا، وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة، طعمت إسرائيل حتى الآن نحو 4.5 ملايين من مواطنيها، من بينهم ما يزيد عن 3 ملايين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.