طهران تكشف عن هدف صدام حسين من هجومه على إيران وعن عدد عملياته

كشف قائد إيراني كبير عن هدف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عندما بدأ بتنفيذ هجومه على إيران فيما يعرف بالحرب الإيرانية العراقية (1980-1988).

قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "شعر بأنه متفوق بتجهيز جيشه، وأعتقد أنه يمكن أن يحتل جزءا من أراضي إيران في غضون أيام قليلة، ولكن عندما رأى أنه لا يستطيع فعل ذلك ارتكب كل أنواع الجرائم"، على حد تعبيره.

وأضاف باقري في تصريحات أدلى بها أثناء مؤتمر "المطالبة الحقوقية والدولية للدفاع المقدس"، إن "النظام البعثي انتهك وحدة أراضي بلادنا واحتلها منتهكا القوانين والأنظمة الدولية، وأن صدام هو من بدأ الحرب واستخدم الأسلحة الكيماوية، لكن الأمم المتحدة ظلت صامتة بشأن هذا الانتهاك للحقوق".

وكشف باقري عن عدد الهجمات التي نفذها صدام حسين ضد الإيرانيين، حيث قام بتنفيذ 4762 هجوما بالصواريخ بعيدة المدى منها 582 هجوم كيماوي على مناطق سكنية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وبين باقري ان طهران لديها أكثر من 100 ألف إصابة خطيرة بالسلاح الكيماوي، بالإضافة إلى 350 إصابة خفيفة، مشيرا إلى أن "الأوروبيين أعطوها (السلاح الكيماوي) لصدام".

وأكد باقري أن جميع قرارات الأمم المتحدة لم تعلن أن الرئيس العراقي الراحل هو المعتدي، لكن "عندما حققت قواتنا انتصارات في الحرب أصبح الكلام يدور حول وقف إطلاق النار".