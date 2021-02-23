أفغانستان تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا وسط تصاعد العنف

أطلقت أفغانستان حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، وبدأت بأفراد القوات الأمنية والعاملين في قطاع الصحة والصحفيين، في مسعى قد يصطدم بالتحديات الناجمة عن تصاعد العنف.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الصحة بالإنابة وحيد مجروح، خلال مراسم التلقيح بالقصر الرئاسي، إنه "سيتم إعطاء اللقاح إلى 250 ألف شخص، معظمهم من قطاعات الأمن والصحة والتعليم والإعلام".

وأضاف مجروح قائلا "هذا يوم مبارك في أفغانستان حيث ندشن حملة التطعيم الأولى، لكن هناك تحديا يتمثل في صعوبة نشر الخطة بكافة أنحاء البلاد".

وأعلن مقاتلو حركة طالبان الذين يحاربون الحكومة الأفغانية، التي يساندها الخارج، دعمهم لحملة التطعيم.

وذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الخسائر في صفوف المدنيين تصاعدت بشدة بعد بدء محادثات السلام العام الماضي، ودعت المنظمة إلى وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولو الصحة الأفغان إن "برنامج كوفاكس الدولي، الذي يهدف لتسهيل حصول الدول النامية على لقاح كورونا، سيوفر اللقاحات لتغطية 20 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 38 مليون نسمة".

وسجلت أفغانستان 55646 إصابة بينها 2435 وفاة. لكن الخبراء يقولون إن الإصابات الحقيقية أكبر من ذلك بكثير لكن لا يتم تسجيلها بسبب قلة الفحوص ومحدودية الوصول إلى المرافق الطبية.