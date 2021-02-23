جيش ميانمار يعيد ألفي مواطن فروا من البلاد إلى ماليزيا

أرسل الجيش في ميانمار، 3 سفن إلى ماليزيا، لنقل أكثر من ألفي شخص فروا من البلاد.

وتقول وكالة رويترز إن ماليزيا عملت على إعادة أكثر من ألفي مواطن من ميانمار إلى بلادهم، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، رغم دعوات بعدم عودتعهم من أمريكا وبعثات غربية، خوفا على حياتهم عند الرجوع.

وأقلت السفن التي أرسلها الجيش الذي استولى على السلطة بداية فبراير/ شباط الجاري المواطنين إلى البلاد.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات على ميانمار في حين عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية اثنين آخرين من جنرالات الجيش لصلتهما بالانقلاب العسكري.

يأتي ذلك وسط مساع من الدول الغربية للضغط على المجلس العسكري لتجنب شن حملة عنيفة على احتجاجات مستمرة منذ أسابيع في البلاد.