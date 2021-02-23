الجيش التركي يواجه مقاتلات يونانية أطلقت أعيرة قرب سفينة تركية بـ"رد فوري"

أعلنت وزراة الدفاع التركية أنها ردت فورا على حادثة "تحرش" مقاتلات يونانية من طراز (F-16) بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.

وقال الوزير خلوصي أكار إن "المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وتم الرد على التحرش الأخير (بسفينة الأبحاث التركية) في إطار القانون"، مضيفا "موقفنا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح أيضا" بحسب وكالة الأناضول.

#عاجل | #وزير_الدفاع_التركي: موقفنا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح أيضا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2021

ولم يوضح الوزير طبيعة الرد التركي.

وتسببت المقاتلات اليونانية في مضايقة لسفينة الأبحاث التركية أثناء عملها لإجراء مسح هيدروغرافي علمي وتقني في المياه الدولية في شمال بحر إيجة.

#عاجل | #وزير_الدفاع_التركي: المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وتم الرد على التحرش الأخير (بسفينة الأبحاث التركية) في إطار القانون — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2021

واستهدفت الطائرات المقاتلة اليونانية، السفينة التي من المقرر أن تستمر أعمالها في المنطقة حتى 2 مارس/آذار، بالقرب من جزيرة ليمنوس، وهي جزيرة يونانية في الجزء الشمالي من بحر إيجه.

وقامت إحدى المقاتلات اليونانية بمضايقة سفينة الأبحاث التركية بإطلاق أعيرة على بعد ميلين بحريين من السفينة.

واحتجت اليونان الأسبوع الماضي على نشر تركيا لسفينة الأبحاث فيما وصفته بخطوة "غير ضرورية". وقالت أثينا إنه على الرغم من أن السفينة كانت تعمل في المياه الدولية، فإن مسؤولية إصدار التحذيرات البحرية في ذلك الجزء من بحر إيجه يقع على عاتق اليونان.