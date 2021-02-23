كازاخستان تعلق على الدراسة المزعومة بشأن لقاح "سبوتنيك v" الروسي

وصفت دولة كازاخستان، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، أن الأطروحة القائلة بأن لقاح "سبوتنيك V" يقوم بتغيير جينات الإنسان هي ليست دقيقة وصحيحة.

وعلقت السلطات الكازاخستانية على الدراسة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد والتي تفيد أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد يقوم بتغيير الجينات البشرية.

وجاء التعليق على موقع stopfake.kz الذي أنشأته وزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية كازاخستانية حيث تم نفي الدراسة ونتائجها غير المثبتة.

وجاء في رسالة المنشورة على الموقع التالي: "في الواقع، هذا اللقاح ليس ولا يمكن أن يكون له خصائص مماثلة فهو دواء تم تطويره على أساس ناقل للعدوى. عندما تم ابتكاره لم يتم استخدام أي منصات mRNA أو DNA".

وبحسب الموقع فإن اللقاح الروسي قد اجتاز بنجاح التجارب السريرية وأظهر مستويات عالية من الأمان والفعالية.