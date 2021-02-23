متظاهرون يغلقون الشارع المجاور لمبنى البرلمان الجورجي وسط تبليسي

احتشد المئات من ممثلي أحزاب المعارضة وأنصارها، الذين نظموا احتجاجا وسط تبليسي، وأغلقوا شارع "روستافيلي" المجاور لمبنى البرلمان الجورجي.

وبدأت المعارضة مسيرة أمام مبنى مستشارية الدولة في تبليسي بعد أن احتجزت القوات الخاصة نيكا ميليا، أكبر حزب معارض، الحركة الوطنية المتحدة.

واقتحمت قوة خاصة جورجية، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، مكتب حزب "الحركة الوطنية المتحدة" المعارض واحتجزت رئيسها نيكا ميليا.

وأسقط مجلس النواب الجورجي، في وقت سابق، الحصانة البرلمانية على ميليا، وبعد ذلك التمس مكتب المدعي العام من المحكمة توقيفه كإجراء احترازي لرفضه دفع الكفالة التي تم تحديدها مسبقًا البالغة 40 ألف لاري (أكثر من 12 ألف دولار). هذا واستمرت جلسة المحكمة أكثر من ست ساعات.

والأمر باعتقال ميليا (41 عاما) يفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائي بعيدا عن الانحياز السياسي.