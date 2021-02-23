بسبب العقوبات الأمريكية... شركة ألمانية توقف خدمتها عن "التيار الشمالي-2"

قررت شركة إعادة التأمين الألمانية "Munich Re Syndicate" التوقف عن خدمة شركة "نورد ستريم 2" المنفذة لمشروع "التيار الشمالي 2"، بسبب التهديدات بفرض عقوبات أمريكية جديدة.

وقال ممثل الشركة في تصريح مقتضب: "يمكننا أن نؤكد أن العلاقة التعاقدية بين (نورد ستريم 2) وفرعنا (ميونخ ري سنديكيت) المحدودة قد اكتملت". ورفض توضيح سبب هذا القرار ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وبحسب وكالة "رويترز"، جاء قرار الشركة بسبب التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية، بتاريخ 23 فبراير/ شباط بتقييم فعالية العقوبات المفروضة ضد "التيار الشمالي 2".

وتعتقد الإدارة الأمريكية الجديدة أن الاستراتيجية الحالية تعمل بشكل جيد وأن الإجراءات المتخذة ضد المشروع تؤتي ثمارها.

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، سفينة مد الأنابيب الروسية "فورتونا" في قائمة العقوبات للنشاط المتعلق ببناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، وفقا لرسالة صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي إن خط الأنابيب هو "صفقة سيئة" "تقسم أوروبا"، وتجعلها عرضة "للتلاعب الروسي" وتتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأمن الطاقة".

وتابعت بساكي: "نواصل مراقبة استكمال مشروع خط الأنابيب أو الشهادة الخاصة بالأنابيب. وإذا حدث ذلك، فسنقرر مدى انطباق العقوبات، فهي ليست سوى واحدة من أدوات الترسانة الأمريكية".

وفي وقت سابق، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية عن إجراءات تقييدية ضد سفينة مد الأنابيب الروسية "فورتونا" و"كي بي تي روس"، وتم تقديمها بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات تحت قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي الأمريكي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.