3 مهام إلى المريخ في 2021… ما هي وما أهدافها؟

شهد شهر فبراير/ شباط 2021، نجاح 3 مركبات فضائية في الوصول إلى كوكب المريخ، بعدما قطعت 3 رحلات استغرق كل منها عدة أشهر.

وأطلقت 3 دول هي الإمارات والصين والولايات المتحدة الأمريكية، 3 مهام لاستكشاف الكوكب الأحمر، أولها مسبار "الأمل" الإماراتي، الذي وصل مداره حول المريخ في 9 فبراير، والثاني مسبار "تيانون-1" الصيني، الذي وصل يوم 10 فبراير، والثالث هو مسبار "بريسيرفنس" الأمريكي الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر في 18 فبراير.

1- مسبار "الأمل" الإماراتي

نجحت الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى كوكب المريخ بواسطة "مسبار الأمل"، الذي تم إطلاقه في 19 يوليو/ تموز الماضي.

وأصبح مسبار "الأمل" أول مهمة عربية إلى الكوكب الأحمر وأصبحت الإمارات رقم 5 على مستوى العالم في استكشاف المريخ، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

ودخل مسبار "الأمل" مدار كوكب المريخ في 9 فبراير، ومن المقرر أن تستمر مهمته 687 يوما أي ما يعادل عاما مريخيا.

وتتلخص مهمة مسبار "الأمل" في دراسة كوكب المريخ وخاصة المناخ وطبيعة طبقات الغلاف الجوي له، بحسب موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي.

2- مسبار "تيانون-1" الصيني

وصل مدار المريخ يوم 10 فبراير بعدما تم إطلاقه في 23 يوليو 2020 ويعد أول مهمة فضاء صينية تستهدف الكوكب الأحمر.

China’s Tianwen-1 Mars probe gets ready for red planet orbit https://t.co/Ufto17cRkZ — SCMP News (@SCMPNews) February 10, 2021

ويهدف المسبار الصيني إلى إنزال روبوت صغير على سطح المريخ لجمع بيانات عن المياه الجوفية أو أي علامات لوجود حياة قديمة.

3- بريسيرفنس الأمريكي

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مسبار "بريسيرفنس" يوم 30 من يوليو الماضي، ونجحت في وصول المريخ يوم 18 فبراير، ومن المقرر أن تستمر المهمة لمدة 687 يوما.

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

وتهدف مهمة "بريسيرفنس" إلى البحث عن آثار حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

تاريخ استكشاف المريخ

أصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية، بينما احتلت الصين المرتبة السادسة بعد نجاح مسبارها "تيانون - 1" في الوصول إلى الكوكب الأحمر في 2021.

وبدأت عمليات استكشاف كوكب المريخ عام 1960 وقادها الاتحاد السوفيتي ومن بعده روسيا الاتحادية بنحو 23 رحلة بعضها نجح في الوصول إلى الكوكب الأحمر، بينما أجرت الولايات المتحدة الأمريكية 24 رحلة، بحسب موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأشار الموقع إلى أنه في عام 1960 أجرى الاتحاد السوفيتي محاولتين لاستكشاف المريخ باستخدام مركبتين غير مأهولتين هما "مارس 1 إم" التي تم إطلاقها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول والثانية تحمل اسم "مارس 2 إم" وتم إطلاقها في 14 أكتوبر من ذات العام، لكن أي منهما لم تحقق هدفها.

وفي عام 1962 أجرى الاتحاد السوفيتي 3 محاولات أخرى تحمل اسماء "سبوتنيك 22" و"مارس-1" و"سبوتنيك 24" وتم إطلاقها في أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني من ذلك العام، وفي عام 1964 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 3" و"مارينر 4"، بينما أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة "زوند 2".

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.#CountdownToMars

Explore in 3D in the YouTube app: https://t.co/iz9YIvEsvy

More images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/cj7NOpGysR — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

وخلال 1965 أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة "زوند 3" ولم يتم إجراء أي محاولات أخرى لاستكشاف المريخ حتى عام 1968، وفي 1969 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 6" و"مارينر 7" بينما أطلق الاتحاد السوفيتي مركبتين هما "مارس 1969 إيه" و"مارس 1969 بي"، وفي عام 1971 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارينر 8" و"مارينر 9" بينما أطلق الاتحاد السوفيتي 3 مركبات هي "كوزموس 419" و"مارس 2" و"مارس 3".

© AFP 2021 / HANDOUT صور التقطتها مركبة ناسا أثناء الهبوط على المريخ

وأطلق الاتحاد السوفيتي 4 مركبات هي "مارس 4" و"مارس - 5" و"مارس 6" و"مارس 7"، عام 1973، وفي عام 1975 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبتين "فايكينغ 1" و"فايكنيغ 2"، ولم يتم أي مركبات حتى عام 1987، أما في عام 1988 أطلق الاتحاد السوفيتي مركبتين هما "فوبوس 1" و"فوبوس 2".

في عام 1992 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس أوبزرفر"، وفي عام 1996 أطلقت الولايات المتحدة مركبتن هما "مارس غلوبال سيرفيور" و"مارس باثفيندر"، بينما أطلقت روسيا المركبة "مارس 96"، وفي عام 1998 أطلقت اليابان المركبة "نوزومي" أو "بلانت بي"، بينما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس كلايمت أوربيتر".

© AFP 2021 / HANDOUT صور التقطتها مركبة ناسا أثناء الهبوط على المريخ

في عام 1999 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية مركبتين هما "مارس بولر لاندر" و"ديب سبيس 2"، وفي عام 2001 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس أوديسي"، أما في عام 2003 فقد أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة الفضائية "مارس إكسبريس"، وأطلقت الولايات المتحدة المركبتين "سبيرت" و"أوبرتينتي".

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE العرب إلى المريخ - لحظة إعلان وصول مسبار "الأمل" إلى كوكب المريخ، دبي، الإمارات العربية المتحدة 9 فبراير 2021

وفي 2005 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس ريكونيسنس أوربيتر"، وفي 2007 أطلقت الولايات المتحدة المركبة "فينيكس"، وفي 2011 أطلقت روسيا المركبة "فوبوس غرونيت" وأطلقت الصين المركبة "ينغوا 1" بينما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "مارس ساينس لابوراتوري".

وخلال عام 2003 أطلقت الهند المركبة "مانجاليان" وكانت أول مهمة لها جعلتها رابع دولة في العالم تصل إلى المريخ، وأطلق الولايات المتحدة المركبة "مافين"، وفي 2016 أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية المركبة "إكسو مارس 2016"، وفي 2018 أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية المركبة "إنسايت".

في عام 2020 أطلقت الإمارات مسبار الأمل في 19 يوليو/ تموز، وأطلقت الصين المركبة "تيانون - 1" في 23 يوليو، بينما أطلقت الولايات المتحدة المركبة "بريسيرفنس" ووصل المركبات الثلاث إلى كوكب المريخ في الفترة من 9 إلى 18 فبراير 2021.