تسجيل
19:07 GMT23 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020

    إدارة بايدن تصدر توضيحا بعد مخاوف من تدمير عشرات آلاف الوظائف

    © AP Photo / Sue Ogrocki
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464525_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_47362d6ecf5151014deed2be07eb225d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102231048194497-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/

    قالت مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشغل منصب وزير الداخلية ديب هالاند، إن حظر تراخيص الإيجار الجديدة للأراضي الفيدرالية من أجل أعمال النفط والغاز الطبيعي، هو إيقاف مؤقت لمراجعة برنامج الوقود الأحفوري الفيدرالي وليس حظرا دائما.

    واشنطن- سبوتنيك. وقالت هالاند للجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أنه حظر دائم. أفهم أن الرئيس بايدن قد أوقف مؤقتا فقط عقود الإيجار الجديدة، لم يحظر عقود الإيجار الجديدة؛ لم يوقف عقود الإيجار الجديدة، إنها وقفة لمراجعة برنامج الوقود الأحفوري".

    الرئيس الأمريكي جو بايدن في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء من البيت الأبيض
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    حظر وقيود... جو بايدن يحاصر صناعة حجمها مليارات الدولارات

    وجاءت تعليقات هالاند ردا على مخاوف بشأن احتمال خسارة عشرات الآلاف من الوظائف، لا سيما في الولايات الغربية الغنية بالطاقة، والتي أثارها السناتور الجمهوري البارز باللجنة جون باراسو.

    تواجه المرشحة معارضة من المشرعين في الولايات المنتجة للطاقة بسبب إدانات سابقة لجميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة، فضلا عن معارضتها عمليات التكسير ذات الصلة باستخراج النفط الصخري، والتي تساعد في زيادة إنتاج الآبار وجعل أمريكا مصدرا صافيا للوقود الأحفوري.

    سعت هالاند إلى معالجة هذه المخاوف في بيانها الافتتاحي، الذي تعهدت فيه بالعمل بشكل تعاوني مع جميع أصحاب المصلحة وكلا الحزبين في الكونغرس "لتحقيق التوازن الصحيح في المستقبل".

    شرع الرئيس جو بايدن في جهود حثيثة لمكافحة تغير المناخ من خلال تقليل انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري. تضمنت أعماله الأولى كرئيس وقف بناء مشروع إنشاء خط أنابيب رئيسي ومنع عقود إيجار جديدة للنفط والغاز على الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية.

    على الرغم من حظر الإيجار، أشارت هالاند إلى أن الآلاف من عقود الإيجار وآلاف التصاريح ستستمر كما هي، وأن التكنولوجيا الجديدة لخفض غازات الاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري هي المفتاح لهدف إدارة بايدن للانتقال إلى اقتصاد خال من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

    انظر أيضا:

    دولة تحتل أدنى معدل ولادات في التاريخ
    الكويت تواجه أزمة مالية… وزير المالية يتحدث عن نفاد السيولة في خزينة الدولة
    إدارة بايدن تهاجم عملة "بيتكوين"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تتدفق المياه حول الجليد الذي تكون في الجزء العلوي من شلالات نياجرا بسبب درجات الحرارة الباردة، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 21 فبراير 2021
    قوس قزح الجليدي... وسياح يتدفقون لرؤية ظاهرة فريدة في شلالات نياجرا
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    10 معلومات عن تطبيق كلوب هاوس
    10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك