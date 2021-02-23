وكالة: فنزويلا تمد إيران بوقود الطائرات مقابل البنزين

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن فنزويلا تبعث بشحنات من وقود الطائرات إلى إيران في مقابل واردات من البنزين.

وبحسب "رويترز"، اليوم الثلاثاء فإن هذه العملية تأتي في إطار اتفاق مقايضة توصلت إليه شركتا النفط الحكوميتان في البلدين.

وقال أحد المصادر إن الشركتين توصلتا في العام الماضي إلى اتفاق ينص على مقايضة كاملة لوقود الطائرات الفنزويلي بالبنزين الإيراني.

وأوضح أن وقود الطائرات يشحن في ناقلات إيرانية تنقل البنزين إلى فنزويلا، بهدف تأمين تدفق متواصل من المنتجات المكررة والاستفادة من ناقلات متاحة.

ومنذ العام الماضي، تزيد إيران مساعداتها لفنزويلا، في ظل تشديد واشنطن عقوباتها على كلا البلدين، الأمر الذي أضر بصادرات النفط من شركة بتروليوس دي فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتبعث طهران ناقلات تابعة للدولة تحمل البنزين إلى فنزويلا، بجانب معدات وقطع غيار لمساعدة البلد العضو في منظمة أوبك على استئناف العمليات في مصافيه النفطية المتهالكة.

ولم يقدم البلدان سوى تفاصيل قليلة بشأن ما تحصل عليه إيران من فنزويلا في مقابل تلك الشحنات.