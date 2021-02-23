بعد إصابته بعدوى... قصر باكنغهام يكشف تطور حالة زوج ملكة بريطانيا

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الثلاثاء، أن الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، البالغ من العمر 99 عاما سوف يقضي عدة أيام أخرى في المستشفى بعد معاناته من عدوى.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن دوق إدنبرة يشعر بالارتياح بعد نقله إلى مستشفى الملك إدوارد السابع مساء الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وجرى نقل الأمير فيليب إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد شعوره بوعكة، حيث قيل إنه سار بلا مساعدة.

وقال القصر اليوم إن الأمير فيليب تلقى رعاية طبية بسبب إصابته بعدوى لم يتم تحديد نوعها، موضحا أنه يستجيب للعلاج ولكن ليس من المتوقع أن يغادر المستشفى لعدة أيام.

وكشف نجله الأصغر، الأمير إدوارد، اليوم أنه تحدث إلى والده هاتفيا، موضحا أن الدوق "أفضل كثيرا".

وأضاف إيرل ويسيكس: "على حد علمي، لقد تحدثت معه في ذلك اليوم، وهو أفضل كثيرا، وهو يتطلع إلى الخروج من المستشفى، وهو الشيء الأكثر إيجابية".

وتقاعد الأمير فيليب في أغسطس/ آب 2017، بعد أن شارك في أكثر من 22000 مشاركة رسمية عامة منذ تولي زوجته العرش عام 1952. ويواصل مرافقة الملكة حسب رغبته في بعض المناسبات العامة.