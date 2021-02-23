الكاظمي يجري محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، وبحث الجانبان محاربة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار.

وقال الكاظمي، على "تويتر": "بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة تنظيم "داعش" الإرهاب".

بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش.

كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 23, 2021

وتابع: "كما أكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على أساس السيادة الوطنية العراقية".

وقال الكاظمي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن العراق لن يكون أرض ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا الأمنية ستصل إلى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام.

وأضاف الكاظمي خلال اجتماع مجلس الوزراء "العمليات الإستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره. ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلا ونهارا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية ومناطق أخرى، إذا باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.