بايدن يناقش مع ترودو سبل التنسيق لمواجهة الصين وتغير المناخ

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنسق مع كندا في موضوع مواجهة الصين.

وقال بايدن بعد لقائه مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عبر الفيديو: "هذا يشمل تنسيق مبادئنا، من أجل منافسة أفضل مع الصين والدفاع عن قيمنا بشكل أفضل".

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة وكندا تعملان على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة وكندا ستعملان على تحديث قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، وإطلاق حوار موسع حول الأمن القاري وحوكمة القطب الشمالي.

كان بايدن قال خلال افتتاحه للاجتماع: "ليس لدى الولايات المتحدة صديق أقرب من كندا".

وقد عدد بايدن للصحفيين مواضيع اللقاء، "فيروس كورونا المستجد، تغير المناخ، اللاجئين والهجرة، والدفاع عن القيم في المسرح العالمي".

وبدوره، أشار ترودو إلى أن كندا ستكون سعيدة لاستئناف العمل مع الولايات المتحدة في مجال المناخ.