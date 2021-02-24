إعلام: بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي اليوم وتقرير خاشقجي يلوح في الأفق

ذكر تقرير صحفي أمريكي، نقلا عن مصدر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الاتصال بالعاهل السعودي الملك سلمان اليوم الأربعاء.

الاتصال الأول بين الرئيس الأمريكي والملك السعودي

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأمريكي سيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت ساكي إلى أن بايدن ينتهج سياسة التحدث إلى (النظراء). معتبرة أن نظير الرئيس الأمريكي هو الملك سلمان وليس ولي عهده كما أكدت في تصريحات أمس الثلاثاء، تعقيبا على مكالمة محمد بن سلمان مع نظيره وزير الدفاع الأمريكي.

تقرير مقتل خاشقجي

وأكد التقرير أن المكالمة تأتي قبيل الكشف العلني عن تقرير استخباراتي أمريكي يحتمل أن يكون "دامغا" حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه من المتوقع الإفراج عن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي يوم الخميس.

وذكر الموقع، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى مرارا تورطه لكنه قبل المسؤولية باعتباره الزعيم الفعلي للمملكة.

كان وزير الخارجية الأمريكي، ​أنتوني بلينكن​، قد وصف في مطلع فبراير/ شباط الجاري مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي بـ"العمل المشين". لافتا إلى أن "​واشنطن​ تراجع علاقتها مع ​السعودية​ لتضمن اتساقها مع المصالح والمبادئ الأمريكية".

كما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن التقرير الخاص بمقتل خاشقجي، الذي سترسله إدارة الرئيس بايدن إلى الكونغرس يشتمل على كيفية ضمان وجود مساءلة قانونية عن تلك الجريمة.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في وقت سابق، أنها سترسل قريبا إلى الكونغرس تقريرا غير سري عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.