تقرير دولي يكشف عن أعداد الجياع في أمريكا الوسطى

أعلنت الأمم المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، أن أعداد الجياع في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا زادت لأربع مرات تقريبا مقارنة بالعامين الماضيين، في وقت ترزح فيه أمريكا الوسطى تحت وطأة أزمة اقتصادية.

وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو ثمانية ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في 2018.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ميغول باريتو، الذي قال في بيانه "أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 بالفعل إلى جعل الغذاء على أرفف السوق بعيدا عن متناول الأكثر ضعفا عندما ضربهم الإعصاران إيتا وإيوتا".

وكان يشير إلى إعصارين ضربا أمريكا الوسطى في نوفمبر تشرين الثاني.