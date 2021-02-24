إزالة آخر تمثال للدكتاتور فرانكو في إسبانيا

أزيل آخر تمثال للدكتاتور الإسباني السابق فرانثيسكو فرانكو، يوم أمس الثلاثاء، من عند بوابات مليلية، الجيب الإسباني والمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العمال استخدموا معدات ثقيلة لهدم المنصة التي عليها التمثال ثم رفعوه بسلسلة حول رقبته وحملوه على شاحنة صغيرة.

Last statue of dictator Franco removed in 'historic day' for Spain https://t.co/AyDX6jlzN9 pic.twitter.com/L2mb0xOHOY — Reuters (@Reuters) February 24, 2021

ونصب التمثال بعد ثلاث سنوات من وفاة فرانكو في عام 1978 ويحيي دوره كقائد للفيلق الإسباني في حرب الريف، وهي صراع خاضته إسبانيا وفرنسا في عشرينيات القرن الماضي ضد القبائل الأمازيغية في منطقة الريف الجبلية في المغرب.

وقالت المسؤولة عن التعليم والثقافة، إيلينا فرنانديز تريفينو، للوكالة إن المجلس المحلي صوت على إزالة التمثال "هذا يوم تاريخي لمليلية".