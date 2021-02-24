دولة تقرر توزيع قسائم مالية على شعبها لتعزيز الاستهلاك

كشف وزير المال في هونغ كونغ، بول تشان، اليوم الأربعاء، أن السلطات قررت توزيع قسائم إلكترونية على مواطنيها بمبلغ 4.6 مليار دولار، هذا العام، لتحفيز الاستهلاك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات الوزير الذي قال: "مع الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص الحالي، يتعين على الحكومة استخدام احتياطيات الموازنة بشكل فعال لتنشيط السوق وتحفيز الاقتصاد وتسهيل التعافي المبكر للسوق الاستهلاكية والقطاعات الاقتصادية الأخرى".

وأضاف وزير المال إنه "بعد دراسة متأنية، تقرر إصدار قسائم إلكترونية بقيمة 645 دولارًا أمريكيا لكل مواطن لتحفيز الاستهلاك المحلي، ويمكن الحصول على القسيمة من قبل كل مقيم في هونغ كونغ فوق سن 18.

وتابع الوزير، قائلا: "من المتوقع أن يساعد هذا الإجراء مع الالتزام المالي بنحو 7.2 مليون شخص".

ووعدت الحكومة بالإبلاغ عن تفاصيل تنفيذ البرنامج المقابل في أقرب وقت ممكن.