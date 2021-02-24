هولندا تضبط أكبر كمية هيروين في حاوية

قال مسؤولون، يوم الثلاثاء، إن ضباط الجمارك الهولنديين ضبطوا أكبر كمية هيروين هذا الشهر عندما اكتشفوا ما يربو على 1500 كيلوغرام من المادة المخدرة في حاوية في مدينة روتردام الساحلية.

وقال مكتب ممثل الادعاء في روتردام في بيان: "عثر ضباط الجمارك على المخدرات في حاوية مليئة بملح الهيمالايا من باكستان".

وأضاف أنه عمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة. وتبلغ قيمة المخدرات نحو 45 مليون يورو (55 مليون دولار)، بحسب السلطات الهولندية.