انفجار ضخم نتيجة اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين في أمريكا... فيديو

قالت السلطات الأمريكية إن شاحنة وقطار شحن، اصطدما في منطقة كاميرون في وسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يظهر لحظة الانفجار الذي وقع مساء الثلاثاء، واندلاع الحريق الهائل الذي التهم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لسكك الحديدية.

This massive plume of fire and smoke filled the sky after an 18-wheeler collided with a train carrying petroleum near Cameron, Texas. pic.twitter.com/6YxKVANGY2 — USA TODAY (@USATODAY) February 24, 2021

وذكرت شبكة "NBC news" الأمريكية، أن سائق شاحنة مقطورة فقد السيطرة على سيارته حيث اصطدم بقطار شحن محمل بالوقود والمواد الكيميائية في مدينة كاميرون وسط ولاية تكساس.

وبحسب التقارير، لم يصب أحد بجروح ولم يسقط ضحايا جراء الانفجار القوي، حيث كانت أول 11 عربة في القطار محملة بالبنزين والفحم، وغيره من المشتقات البترولية، ما تسبب في حريق هائل.

ونقل موقع "ABC news" عن ضابط الشرطة في المقاطعة كريس وايت، إن "القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير".

Fireball flame ☄️ Video of today’s incident where a train crashed into a 18-wheeler outside Cameron, Texas



pic.twitter.com/09HGaYW6eJ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 24, 2021

ولفتت السلطات إلى أنه "تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق، بينما سارعت سيارات الإطفاء لمكان الحادث للسيطرة على الحريق".

وأوضح أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب، مؤكدا أنه لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة".