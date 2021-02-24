محلل ياباني يشيد بفعالية لقاح "سبوتنيك v" وإمكانيات روسيا العلمية

أشاد كبير المحللين والأستاذ في معهد أبحاث الاقتصاد والصناعة والتجارة التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية، كازوهيكو فوجي، بفعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك v".

نشر موقع " Yahoo News Japan" مقالا للمحلل الياباني الذي شغل سابقا مناصب عليا في الوكالات الحكومية اليابانية، قال فيه: "فعالية اللقاح الروسي تم تأكيدها 92 في المئة، كل الاحتمالات تم أخذها في الاعتبار، ربما ينبغي النظر في استخدام "سبوتنيك v" في اليابان على المدى المتوسط".

وأضاف المحلل الياباني: "أعتقد أن روسيا حصلت على نتيجة ممتازة رغم الميزانية المحدودة، ولروسيا خبرة في هذا المجال، فخلال الحرب الباردة، أجرت روسيا والولايات المتحدة بحثًا نشطًا في مجال الحرب البكتيرية، ومن أهم مهام البحث حينها هو تطوير لقاح لحماية قواتهما. لذلك، تمتلك روسيا كل المؤهلات".

وتابع فوجي: "المنتجات الروسية لا تحظى بالثقة دائما، ولكن حتى قبل ظهور فيروس كورونا، اتخذت روسيا إجراءات متقدمة ضد فيروس "السارس" وغيره من الفيروسات المعدية، لذلك يمكن الوثوق بلقاح "سبوتنيك v".

وحث المحلل الياباني على ضرورة نبذ التحيز، وعدم النظر إلى منشأ اللقاح، المهم أن يكون مصنّع وفق الأصول العلمية الآمنة، ويجب على اليابان أن تنشئ نظاما لتقييم اللقاحات من قبل هيئات البحث الرسمية".

وختم فوجي بالقول: "إذا لم تتوصل اليابان إلى اتفاق بشأن توريد لقاح "أسترازينيكا"، باعتقادي ينبغي النظر في اللقاح الروسي".

وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V"من قبل وزارة الصحة الروسية، في أغسطس/آب من العام الماضي، وتم تطوير العقار من قبل مركز أبحاث الجمالية للكيمياء الكهربية.

وكان هذا اللقاح هو الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19". تم إنشاؤه على منصة مدروسة ومختبرة من نواقل الفيروس الغدي البشري.

ونشرت مجلة "لانسيت" الطبية، في 5 سبتمبر/أيلول، نتائج المرحلة الأولى والثانية من التجارب البشرية لهذا اللقاح، مما ساعد في التعرف أكثر عليه. وأفادت النتائج التي نشرتها المجلة الطبية أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمرض "كوفيد-19" حفز استجابة بتكوين أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المراحل المبكرة.