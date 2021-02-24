روحاني: استمرار الاتفاق النووي يعتمد على رفع واشنطن الإرهاب الاقتصادي ضد طهران

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي، لافتًا في الوقت ذاته، إلى أن استمرار الاتفاق يعتمد على رفع الولايات المتحدة "الإرهاب الاقتصادي" ضد الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الجديد تدرك "فشل سياسة الضغوط القصوى".