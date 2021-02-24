استقرار حالة نجم الغولف تايغر وودز إثر تعرضه لحادث سير... فيديو وصور

قالت السلطات إن نجم الغولف تايغر وودز نُقل إلى مستشفى في لوس أنجلوس، الليلة الماضية، بعد تعرضه لإصابات بالغة في الساق عندما انحرفت سيارته عن طريق وانزلقت على تل شديد الانحدار، مما تطلب من فرق الإنقاذ إبعاده عن الحطام.

وأبلغ أليكس فيلانويفا مدير شرطة مقاطعة لوس أنجلوس مؤتمرا صحفيا بعد ساعات قليلة من الحادث بأن الإصابات لا يُعتقد أنها تهدد حياة وودز، مضيفا أن نجم الغولف كان واعيا "ويستطيع التواصل" عندما وصلت فرق الإنقاذ.

وقالت إدارة الشرطة إن وودز (45 عاما)، الحاصل على 15 لقبا في بطولات الغولف الكبرى وأحد أبرز الشخصيات الرياضية في العالم، كان الراكب الوحيد في السيارة عندما تحطمت في حوالي الساعة السابعة و12 دقيقة صباحا بالقرب من ضواحي رولينج هيلز ورانشو بالوس فيردس.

ووصف كارلوس جونزاليس، وهو نائب مدير الشرطة وكان أول من وصل إلى موقع الحادث، وودز بأنه كان "هادئا وصافي الذهن"، وقال إنه تعرف عليه عندما أبلغ وودز الضابط بأن اسمه "تايجر".

#TigerWoods was hospitalized after a single-car crash Tuesday near L.A. Woods was removed from the vehicle with the "jaws of life." The golfer's agent said Woods suffered leg injuries. He was on the links with @DwyaneWade on Monday.https://t.co/cbdfamiyPT pic.twitter.com/oOOLPoD3LN — CBS4 Miami (@CBSMiami) February 23, 2021

وقال داريل أوسبي رئيس فرق الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس إن وودز تعرض لإصابات خطيرة في ساقيه، وتم تصنيف حالته في البداية بأنها خطيرة لكن مستقرة.

ونشر حساب وودز الرسمي على "تويتر" بيانا، وقال إنه خضع "لتدخل جراحي طويل" في الجزء السفلي من ساقه اليمنى وكاحله وكان "يقظا ومتجاوبا ويتعافى في غرفته بالمستشفى".

وقال مارك شتاينبرج وكيل أعمال وودز في بيان: "تعرض تايغر وودز لإصابات عديدة بالساق ويخضع لجراحة حاليا ونشكركم على احترام الخصوصية والدعم".

Really hope #TigerWoods makes a speedy recovery as we need to make this happen again. Tiger and his son Charlie Woods making many splendid moments on a golf course ⛳️#TigerWoods pic.twitter.com/SwdL0yTthF — Mahmood Ismail (@mahmoodjutt08) February 24, 2021

ولم يتضح بعد مدى تأثير الحادث على مسيرة وودز في الغولف، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث سيارة وودز ذات اللون الرمادي الداكن من طراز جنيسيس وهي محطمة تماما وترقد على جانبها أسفل التل ونوافذها مهشمة.

Tiger Woods 'lucky to be alive' and suffers serious injuries to both legs after horror car crash pic.twitter.com/Fj2g9N68ZI — The Sun (@TheSun) February 24, 2021

وذكر فيلانويفا مدير شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن سيارة وودز اصطدمت بشجرة وانقلبت رأسا على عقب عدة مرات بعد خروجها عن الطريق.

وقالت إدارة الشرطة في البداية إن أداة إنقاذ تعرف باسم "فكي الحياة" استخدمت لإخراج وودز من الحطام. وقال مسؤولو إدارة الإطفاء لاحقا إن عمال الإنقاذ أخرجوا وودز من السيارة عن طريق زجاجها الأمامي بعد إزالته.

Tiger Woods was involved in a serious crash praying for him and a safe recovery 🙏 #tigerwoods pic.twitter.com/R44sib3MUZ — kwillison35 (@kwillison35) February 23, 2021

ويحتل وودز المركز الثاني وراء جاك نيكلاوس صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى برصيد 18 لقبا.