مقطع فيديو لـ"ناسا" يثير لغطا بعد تداوله على نطاق واسع

بالتزامن مع وصول مركبة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى كوكب المريخ، تداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، مقطعا يقولون إنه من التقاط المسبار الأمريكي "برسفيرنس".

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يظهر مقطع الفيديو، مشهدا لسطح الكوكب، والذي بدا صخريا قاحلا، حيث التقطت كاميرا المسبار مشاهد لسلسلة جبال تلتف في جميع الاتجاهات تقريبا. لكن هذه المشاهد لا تعود إلى رحلة "برسفيرنس" التي وصلت الكوكب الأحمر قبل أيام.

المشاهد المتداولة تبدو مختلفة تماما عن تلك التي أرسلها "برسفيرنس" بعد وصوله، وبالبحث تبين أن المقطع المتداول يرصد لقطاه نشرت قبل نحو عام، وهي من التقاط المسبار "كوريوسيتي" الذي وصل المريخ عام 2012.

نشر المشهد المتداول على أحد حسابات وكالة "ناسا" بمنصة الفيديوهات "يوتيوب" في مارس/ آذار عام 2020.