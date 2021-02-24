إحداها عربية.. إسرائيل "تهدي" لقاحات كورونا إلى 19 دولة

من المتوقع أن تتلقى ما لا يقل عن 19 دولة، واحدة منها عربية، لقاحات كورونا من إسرائيل، مقابل "دعم سياسي"، بحسب مصادر رسمية.

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن تلك الدول ستتلقى ما بين ألف إلى 5 آلاف جرعة من لقاحات كورونا، مجانا.

ومن بين هذه الدول هندوراس وغواتيمالا وجمهورية التشيك وقبرص والمجر وسان مارينو وجزر المالديف، وفق ما أفادت به القناة اليوم الأربعاء.

وتضم القائمة أيضا 6 دول إفريقية بينها دولة عربية، وهذه الدول هي: موريتانيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا.

ولم يتضح حتى الآن في أي منتدى تم اتخاذ قرار نقل هذه اللقاحات وكيف تم تحديد قائمة الدول، والتي أقرها مجلس الأمن القومي بعد أن قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ تلك الخطوة.

وعلم وزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير الدفاع بيني غانتس بهذا الأمر بشكل متأخر.

وقالت القناة إن أشكنازي لم يعرف بالمسألة إلا عندما وصلت طائرة من دولة هندوراس، مساء أمس الثلاثاء لتلقي 5 آلاف جرعة من اللقاحات.

كانت القناة ذاتها، كشفت أمس أن إسرائيل ستشرع في حملة واسعة لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى دول في العالم مقابل الحصول على دعمها السياسي.

وقالت القناة: "ستنقل إسرائيل لقاحات لدول في العالم مقابل الحصول على دعمها".

وأضافت: "اليوم ستصل إلى إسرائيل طائرة من هندوراس للحصول على لقاحات من المخزون الإسرائيلي".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله: "هندوراس هي الدولة الأولى وليست الأخيرة التي ستتلقي اللقاحات (من إسرائيل)".

وأمس الاثنين قال نتنياهو في تغريدة على تويتر: "تحدثت مساء أمس مع صديقي مدير عام شركة فايزر ألبرت بورلا واتفقنا على تزويد إسرائيل بلقاحات من صناعة فايزر بدون انقطاع".

وأضاف "لن يكون هناك أي نقصان فيها (اللقاحات) وأي انقطاع في تزويدنا بها. إذهبوا لتلقي التطعيم. كما نتلقى من شركة موديرنا المزيد والمزيد من اللقاحات. اذهبوا إلى تلقي التطعيم".

تحدثت مساء أمس مع صديقي مدير عام شركة فايزر ألبرت بورلا واتفقنا على تزويد إسرائيل بلقاحات من صناعة فايزر بدون انقطاع. لن يكون هناك أي نقصان فيها وأي انقطاع في تزويدنا بها. إذهبوا لتلقي التطعيم. كما نتلقى من شركة موديرنا المزيد والمزيد من اللقاحات. إذهبوا إلى تلقي التطعيم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 23, 2021

وسبقت إسرائيل دول العالم في تطعيم معظم مواطنيها بلقاحات كورونا، وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة، طعمت إسرائيل حتى الآن نحو 4.5 ملايين من مواطنيها، من بينهم ما يزيد عن 3 ملايين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.