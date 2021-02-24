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    قوات الجيش السوري الحر المشاركة في العملية العسكرية في عفرين، سوريا

    تقرير: مقتل "القائد الشبح" في تركيا الذي سلح فصائل الشمال السوري

    © Sputnik . Hikmet Durgun
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    نشرت وسائل إعلام مواد تتحدث عن حادث سيارة "غريب" يرتبط بمقتل المواطن التركي هيثم طوبالجا.

    وبحسب موقع "توب وور"، فقد توفي المواطن التركي هيثم طوبالجا في حادث سيارة في ظروف غريبة. ووفقا له، كان يطلق على هذا الرجل لقب "القائد الشبح" وكانت أنشطته مرتبطة بالمخابرات التركية (بحسب الموقع).

    مقاتلة من قوات سوريا الديمقراطية
    © REUTERS / ABOUD HAMAM
    ممثل مجلس سوريا الديمقراطية: لدينا ما يوثق جرائم حرب ارتكبهتا قوات موالية لتركيا
    ومن المعروف أن طوبالجا كان من أبرز مهربي الأسلحة إلى الأراضي السورية. تم تسجيل نشاطه في هذا الصدد منذ عام 2011.

    من المثير للدهشة أنه في تركيا رفعت عدة قضايا جنائية ضد طوبالجا، وصدرت عدة أوامر بتفتيشه واعتقاله. منذ فترة حُكم عليه غيابيًا بالسجن 12 عامًا. في الوقت نفسه، ظل موضوع تحرك هيثم طوبالجا دون عوائق تقريبًا داخل تركيا وعبر الحدود التركية السورية يشكل لغزا وخاصة في ظل وجود مذكرات توقيف والحكم الذي دخل حيز التنفيذ.

    ووفقا لموقع "توب وور"، فقد كتبت خدمة الأحوال التركية أن طوبالجا كان يشتبه في قيامه بتزويد المسلحين بغاز السارين في محافظة إدلب. ويذكر أنه في 4 نيسان / أبريل 2017، وقع هجوم كيماوي في مدينة خان شيخون. على الأقل هكذا وصفت الصحافة الغربية الوضع. ثم سارع ممثلو المعارضة المسلحة والهياكل الدولية إلى اتهام القوات المسلحة السورية ودمشق باستخدام غاز السارين. ومع ذلك، في وقت لاحق في سوريا، بدأ يظهر اسم طوبالجا الذي تنقل باستمرار بين إدلب وتركيا. وفقًا لإحدى الروايات، كان هو الذي سلم المادة السامة للمسلحين للقيام باستفزاز واسع النطاق.

    في 10 فبراير، حوالي الساعة 9 مساءً، اصطدمت سيارة كان فيها طوبالجا برفقة العديد من المرافقين بشاحنة تحمل لوحة رقم (06 KH 8433 ) على الطريق بالقرب من مدينة قونية (تركيا)، بالقرب من قرية ميرديفينلي. وبعد استجواب سائق الشاحنة أفرجت عنه الشرطة ودُفنت جثث القتلى في نفس اليوم في محافظة هاتاي.

    يذكر أن الاسم الحقيقي لطوبالجا هو هيثم كساب. يُعرف في سوريا باسم مستعار أبو صلاح. يربط خبراء الشرق الأوسط قدرته على التنقل بحرية في جميع أنحاء تركيا وأنشطته المتعلقة بتهريب الأسلحة مع احتمال تورطه في أنشطة الخدمات الخاصة التركية.

    وفقًا لأحدث البيانات، من عام 2011 إلى عام 2014، قام طوبالجا بما مجموعه 873 عملية عبور للحدود التركية السورية. وفي الوقت نفسه، كان مشاركًا منتظمًا في تجمعات القادة الميدانيين لـ "الجيش السوري الحر" الموالي لتركيا ومسلحي "جبهة النصرة" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).

    وحكمت محكمة تركية على هذا الرجل بالسجن 12 عاما على خلفية اتهامات بالتورط في الانفجار الذي وقع في مدينة الريحانية. تضمن الحكم أيضا معلومات تفيد بأن طوبالجا وجدت لديه "شحنة على شكل عوامل حرب كيميائية". ثم قال المحامون إن الشرطة "خلطت" بين مضاد التجمد المعتاد وعامل الحرب الكيماوية.

    انظر أيضا:

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