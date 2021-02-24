نتنياهو يعلق على نقل لقاحات لـ 19 دولة مجانا.. ويكشف "مفاجأة"... فيديو

فجر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، مفاجأة، لدى تعليقه على شروع بلاده في حملة لنقل كميات من لقاحات كورونا إلى 19 دولة في العالم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، ونقلتها قناة "كان" الرسمية.

وقال نتنياهو في معرض رده على سؤال حول الجهة التي اتخذت هذا القرار ومدى استفادة إسرائيل منه: "لدينا ما يكفي ويزيد من اللقاحات (من شركة فايزر) لكل مواطني إسرائيل، إضافة إلى مئات الآلاف من لقاحات شركة موديرنا بعضها وصلنا والبعض الآخر سيصل خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "كل ما نمنحه لبلدان أخرى، لن يكون على حساب تلقيح أي مواطن إسرائيلي".

وفيما يتعلق باتخاذ القرار قال نتنياهو: "أنا من اتخذ القرار، بالمشاورة بالطبع مع مسؤولين بمكتبي".

وفجر رئيس الوزراء الإسرائيلي مفاجأة بقوله وهو يرفع سبابة يسراه: "حصلنا على المقابل نظير هذه اللقاحات حتى قبل نقلها، من خلال الكثير من الاتصالات في مجالات مختلفة لا أريد الخوض في تفاصيلها".

חשיפת כאן חדשות - דיפלומטיית החיסונים | נתניהו: כל מה שאנחנו נותנים לא בא על חשבון אף ישראלי. ישראל קיבלה תמורה עוד לפני שהחיסונים הועברו@ittaishick https://t.co/6KkqI87F8o pic.twitter.com/XQMrWF05Lm — כאן חדשות (@kann_news) February 24, 2021

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشفت قناة "كان" إنه من المتوقع أن تتلقى ما لا يقل عن 19 دولة، واحدة منها عربية، لقاحات كورونا من إسرائيل، مقابل "دعم سياسي".

وذكرت قناة "كان" الرسمية أن تلك الدول ستتلقى ما بين ألف إلى 5 آلاف جرعة من لقاحات كورونا، مجانا.

ومن بين هذه الدول هندوراس وغواتيمالا وجمهورية التشيك وقبرص والمجر وسان مارينو وجزر المالديف.

وتضم القائمة أيضا 6 دول إفريقية بينها دولة عربية، وهذه الدول هي: موريتانيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا وأوغندا وغينيا.

وسبقت إسرائيل دول العالم في تطعيم معظم مواطنيها بلقاحات كورونا، وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة، طعمت إسرائيل حتى الآن نحو 4.5 ملايين من مواطنيها، من بينهم ما يزيد عن 3 ملايين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.