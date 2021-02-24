قفز عناصر الشرطة الباكستانية فوق السلالم باستخدام الزلاجات يثير ضجة... فيديو

انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الباكستانية والعالمية، مقطع فيديو للقوات الخاصة الباكستانية، والذي أثار السخرية والدهشة على حد سواء.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نشرت مقطع فيديو للقوات الخاصة الباكستانية، وهي تستعرض مهاراتها في استخدام الزلاجات.

وقالت الشبكة الأمريكية إن مقطع الفيديو يظهر استعراض عناصر القوات الخاصة الشرطية الباكستانية في مدينة كراتشي، إحدى أكبر المدن الباكستانية، بحركات بهلوانية باستخدام الزلاجات.

ويظهر المقطع قفز عناصر الشرطة الباكستانية فوق السلالم باستخدام الزلاجات، والتي تؤكد قدرات العناصر الخاصة على استخدام مختلف أنواع وسائل النقل حتى الزلاجات لمطاردة مختلف أنواع المجرمين في مختلف الظروف.

ولكن ذلك المقطع انتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل، ليفجر حملة من السخرية، بسبب المهارات الغريبة التي أظهرها أفراد القوات الخاصة.

ولكن عدد من الباكستانيين دافعوا عن ذلك المقطع، قائلين إنه يظهر مهارات أفراد القوات الخاصة الباكستانية الفائقة في كل المجالات.

في حين هاجم عدد آخر ذلك المقطع، مطالبين بضرورة أن تركز القوات الخاصة الباكستانية على المهارات الشائعة، لمساعدتها في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.