فنزويلا تطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الجديدة

قال وزير خارجية فنزويلا، خورخي أرياسا، اليوم الأربعاء 24 فبراير/شباط، إن سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس لديها 72 ساعة، لمغادرة البلاد بعد أن فرض التكتل عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين هذا الأسبوع.

ووصف أرياسا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 19 مسؤولا فنزويليا بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وأعلن بعدها الوزير الفنزويلي أن إيزابيل بريليانته، البرتغالية التي تشغل منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي في بلاده، غير مرغوب فيها في البلاد.

وجاء فرض العقوبات ردا على انتخابات تشريعية فاز بها حلفاء الرئيس نيكولاس مادورو، وتقول المعارضة في البلاد والعديد من الديمقراطيات الغربية إنها شابها التزوير.

وفي بروكسل، قال دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي في كراكاس خطوة غير مرحب بها لكنها لن تغير من جهود التكتل للوساطة بهدف التوصل إلى سبيل لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.