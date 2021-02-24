بايدن يبطل مرسوما لترامب يحد من دخول المهاجرين

أبطل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا أصدره سلفه دونالد ترامب، بمنع العديد من المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء والعمال الأجانب المؤقتين من دخول الولايات المتحدة.

وشمل القرار أيضا رفع الحظر عن دخول أمريكا لبعض أفراد عائلات مواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين الذين منعوا من الانضمام إلى عائلاتهم.

وقال بايدن "تعليق الدخول المفروض في الإعلان 10014... لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.. بل على العكس من ذلك، فإنه يضر ببلادنا".

President Joe Biden also revokes Proclamation 10014, a Trump order that restricted immigration under Covid-19 citing the economy. Biden writes the order "does not advance the interests of the United States. To the contrary, it harms the United States." pic.twitter.com/FUhtR0s2BQ — DJ Judd (@DJJudd) February 24, 2021

وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب قرارات الحظر العام الماضي، قائلا إنها "ضرورية لحماية العمال الأمريكيين وسط ارتفاع معدلات البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا".