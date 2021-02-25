قائد قوات النرويج يقدر احتمال نشوب حرب مع روسيا

وشدد إيريك كريستوفرسن، قائد القوات المسلحة النرويجية، على ضرورة تخفيف حدة التوتر الذي يشوب العلاقات بين الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر كركنس لتطوير التعاون في منطقة بحر بارينتس.

ونقل التلفزيون النرويجي عن قائد القوات المسلحة النرويجية، قوله إن أخطر ما يمكن أن يحدث للنرويج والناتو والعالم قاطبة اندلاع النزاع المكشوف مع روسيا. وعبر القائد العسكري النرويجي عن سعادته لأن اندلاع النزاع مع روسيا أمر بعيد الاحتمال على الرغم من الجفوة التي تبدت بين البلدين في الأعوام القليلة الماضية.

ودعا قائد القوات النرويجية إلى ضرورة تطوير الحوار بين النرويج وروسيا، مشيرا إلى "أن من الممكن أن يساعدنا الحوار على إيجاد حلول ما".

ومن الجدير ذكره أن الجنرال الأمريكي تود وولترز، قائد القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد قوات الناتو في أوروبا، ردد أخيرا المعزوفة القائلة بأن روسيا تشكل خطرا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن جانبها ما برحت روسيا تنوه إلى أن التعاون بين النرويج والولايات المتحدة الأمريكية يشهد تطورا. فمثلا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تنظر إلى خطة واشنطن لنقل قاذفات قنابل استراتيجية إلى قاعدة جوية في النرويج على أنها خطوة جديدة نحو تكثيف النشاط العسكري المعادي لروسيا في المنطقة.