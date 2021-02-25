رئيس قره باغ مستعد للقيام بدور الوساطة ويدعو جميع الأطراف في أرمينيا إلى التحلي بالعقلانية

أفادت وكالة "سبوتنيك أرمينيا"، اليوم الخميس، بأن رئيس جمهورية قرة باغ غير المعترف بها، أرائيك أروتيونيان، يتواجد في العاصمة الأرمينية يريفان ومستعد للقيام بدور الوساطة للتغلب على الأزمة، التي نشأت في البلاد بعد مطالبة القوات المسلحة الأرمينية باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

يريفان - سبوتنيك. وقالت الوكالة: "رئيس قره باغ، أرائيك أروتيونيان، يتواجد الآن في يريفان ومستعد لمهمة وساطة للتغلب على الأزمة السياسية في أرمينيا".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن أروتيونيان، قوله: "إن الوضع السياسي الداخلي في أرمينيا يثير قلقًا كبيرًا. أنصح جميع الأطراف بالتحلي بالهدوء والعقلانية، وإلا فإن هزيمتنا ستتعمق وتصبح أكثر فتكًا. كفى، كم من الدماء التي أراقناها، حان الوقت الآن للتخفيف من الأزمة والسير على طريق التنمية طويلة الأمد".

ولم يوقَع الرئيس الأرميني، أرمين ساركسيان، حتى الآن قرار إقالة رئيس أركان قوات المسلحة، أونيك غاسباريان.كانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيقول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريا.

وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بيان هيئة الأركان، الذي يطالب باستقالة رئيس الحكومة والمجموعة بأنه محاولة لانقلاب عسكري.

وقال باشينيان في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "أعتبر بيان هيئة الأركان العامة محاولة لانقلاب عسكري وأدعو جميع أنصارنا إلى ساحة الجمهورية الآن. وسأخاطب الجمهور قريبًا على الهواء".