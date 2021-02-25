إيران تعلن عن "كمان 22"... طائرة مسيرة بمدى 3000 كلم

كشفت إيران عن طائرة مسيرة جديدة، قالت إنها الأولى من نوعها من حيث وصول مداها إلى 3000 كلم.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فقد أعلن قائد سلاح الجو في الجيش الايراني، عزيز نصير زادة، أن الطائرة المسيرة الجديدة التي سميت "كمان 22"، هي أول طائرة مسيرة قتالية ذات جسم عريض في العالم يصل مداها الى 3000 كم.

تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني جاءت خلال تفقده للمراحل النهائية لمشروع إنتاج طائرة "كمان 22".

وأوضح أن الطائرة المسيرة مزودة بمعدات قتالية وبصرية، وما يخص الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى أنها مصممة على أساس المتطلبات التشغيلية لسلاح الجو، مؤكدا أنها في المراحل النهائية من مرحلة الإنتاج.

وقال إن "كمان 22" هي أول طائرة قادرة على حمل جميع أنواع المعدات بفترة تحليق عالية جدًا وأكثر من 24 ساعة ومدى يصل إلى 3000 كيلومتر، ولديها القدرة على تحديد ورصد وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.

وأكد نصير زادة أن "كمان 22" ستضيف قدرة قتالية عالية لسلاح الجو من خلال تزويدها بمجموعة متنوعة من الذخيرة الذكية.

ولفت إلى أن بلاده قد وصلت إلى "مرحلة النضج الكامل في صنع أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، بما في ذلك الطائرات القتالية والاستطلاعية والحرب الإلكترونية بمهام مختلفة".

وكشف قائد سلاح الجو الإيراني، قائلا: "حصلنا على تقنيات تمكننا من إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة بناءً على احتياجات سلاح الجو"، مؤكدا أن "المستقبل سيشهد أنواعا أخرى من الطائرات المسيرة على جدول الأعمال".

وكان وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قد أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن بلاده تعد ضمن القوى الست الأولى عالميا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة، وتعد كذلك قوة يعتد بها عالميا في المجال الصاروخي.