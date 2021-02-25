وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد جاهزية جيش بلاده لأية عملية عسكرية ضد إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "إيران تتقدم بسرعة بتنفيذ برنامجها النووي"، واصفا إياها بأنها "مشكلة المنطقة والعالم كله وتشكل تهديدا ضد إسرائيل أيضا.

وقال غانتس، خلال مشاركته في حفل تخريج للضباط، أمس الأربعاء: "نحن نعرف أن إيران تتقدم بسرعة بجميع مجالات البرنامج النووي، وتكدس العديد من الأدوات، وتقوم بتخصيب اليورانيوم ونصب المئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والسرية، وتقوم بالتخريب بجهود الوكالة الدولية للطاقة النووية بالإشراف عليها"، وذلك حسب موقع "i24News".

وأضاف: "الكثير من جهود إيران لا يمكن التراجع عنها، لأنها تكتسب الكثير من المعرفة والخبرة. الولايات المتحدة، أوروبا ودول الشرق الأوسط تعرف جيدا خطوات إيران التي يمكن أن تقود إلى سباق تسلح واسع".

وتابع غانتس: "إيران هي مشكلة المنطقة والعالم كله، لكنها تشكل تهديدا كبيرا أيضا لدولة إسرائيل. لذلك يجب علينا العمل بالتنسيق مع الدول العظمى، وضمان أنه في حال تم التوقيع على اتفاق مع إيران، أن يؤدي إلى وقف البرنامج النووي ولوقف خطتها للتموضع في سوريا. الجيش الإسرائيلي جاهز كل الوقت لإمكانية تنفيذ خطط ميدانية ضد إيران إن اقتضت الحاجة لذلك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن "تل أبيب لا تعلق آمال على اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، قوله إنه "مع اتفاق أو بدونه ستقوم إسرائيل بكل ما في وسعها، حتى لا تتسلح إيران بالسلاح النووي"، مؤكدا أن بلاده "سترد على أي هجوم إيراني ضدها". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تل أبيب لن تقبل بالتموضع الإيراني في سوريا، ولن تقبل بصواريخ دقيقة في سوريا ولبنان، وردها سيكون ساحقا آلاف الأضعاف".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي وصف نتنياهو بـ "المهرج"، بسبب تصريحات الأخير حول عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وقال خامنئي: "هذا المهرج الصهيوني يصرح دائمًا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن يعلم أنه إذا كانت إيران تريد امتلاك الأسلحة النووية فلا يستطيع هو ولا من هم أكبر منه أن يمنعها".