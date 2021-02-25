تركيا تدين محاولة الانقلاب في أرمينيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تركيا تعتبر الأحداث في أرمينيا محاولة انقلابية وتدينها بشدة.

وقال جاويش أوغلو، من بودابست، حيث يقوم زيارة عمل: "أينما حدث انقلاب في العالم، فإننا ندينه. كما ندين بشدة هذه المحاولة (في أرمينيا). يمكنك أن تنتقد وتطالب باستقالة الحكومة - هذا أمر طبيعي. لكن الإطاحة بالحكومة بمساعدة الجيش، بل حتى دعوة من جانبها غير مقبولة".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك غاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إقالة نائب قائد هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرميني.